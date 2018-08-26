رئيس جيش الجنوب السوداني يرد على محاولات إسقاطه

رد رئيس الحركة الوطنية والجيش الوطني بجنوب السودان، كاستيلو قرنق، على ما وصفه الشائعات.

وأكد قرنق التزامهم بعملية السلام و"ومجهودات الخرطوم من أجل إنهاء الحرب"، حسب شبكة الشروق السودانية.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah الخرطوم يدعو "الترويكا" والاتحاد الأوروبي لدعم اتفاق السلام في جنوب السودان

ونفى كاستيلو أنباء إقالته من الرئاسة، واصفا إياها بالشائعات.

وقال المكتب الإعلامى للجيش ردا على رئيس الأركان بالجيش الوطني، الجنرال أقانج أكول، إن الأخير "لا يملك أي سلطة لإسقاط أو حتى سحب الثقة من رئيس الحركة الوطنية".

وأشار البيان إلى "التزام رئيس الحركة الوطنية بجنوب السودان بعملية السلام منذ بداية المشاورات الأولى مرورا بمحادثات أديس أبابا والخرطوم".

وأكد البيان أن الحركة مع مبدأ الحل السلمي للصراع في جنوب السودان.

وأضاف أن "قيادة الحركة والجيش لم يحدث لهما أي انقلاب أو عصيان، وأن قيادة الوفد التفاوضي ستتواصل في التفاوض بقيادة الفريق حسين عبدالباقي أكول". وعضوية ملونق مجوك في محادثات السلام في أديس أبابا والخرطوم.