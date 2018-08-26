رئيس جيش الجنوب السوداني يرد على محاولات إسقاطه

وأكد قرنق التزامهم بعملية السلام و"ومجهودات الخرطوم من أجل إنهاء الحرب"، حسب شبكة الشروق السودانية.
وقال المكتب الإعلامى للجيش ردا على رئيس الأركان بالجيش الوطني، الجنرال أقانج أكول، إن الأخير "لا يملك أي سلطة لإسقاط أو حتى سحب الثقة من رئيس الحركة الوطنية".
وأشار البيان إلى "التزام رئيس الحركة الوطنية بجنوب السودان بعملية السلام منذ بداية المشاورات الأولى مرورا بمحادثات أديس أبابا والخرطوم".
وأكد البيان أن الحركة مع مبدأ الحل السلمي للصراع في جنوب السودان.
وأضاف أن "قيادة الحركة والجيش لم يحدث لهما أي انقلاب أو عصيان، وأن قيادة الوفد التفاوضي ستتواصل في التفاوض بقيادة الفريق حسين عبدالباقي أكول". وعضوية ملونق مجوك في محادثات السلام في أديس أبابا والخرطوم.
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