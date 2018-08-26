أمريكا: أحد مصابي إطلاق النار بفلوريدا حالته خطيرة

نقل 6 من المصابين في حادث إطلاق النيران في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى المستشفي.

وأكد الفريق المعالج بالمستشفى أن أحدهم إصابته خطيرة، بينما الآخرين حالتهم طبيعية، حسب وكالة أنباء رويترز.

وقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وجرح 11 في إطلاق نار عشوائي بولاية فلوريدا الأمريكية، حسبما ذكر إعلام محلي مساء اليوم الأحد.

Florida mass shootings



8/26/18 Jacksonville Landing, 4 killed, 8 injured (developing)

2/14/18 Marjory Stoneman HS, Parkland: 17 killed, 17 injured

6/5/17 Fiamma, Orlando: 5 killed

1/6/17 Fort Lauderdale airport: 5 killed, 6 injured

6/12/16 Pulse Orlando: 49 killed, 53 injured — Marc Caputo (@MarcACaputo) August 26, 2018

وقالت قناة "نيوز4 جاكس" المحلية، نقلا عن مصادر إن ما لا يقل عن أربعة قتلوا وجرح 11 آخرون.

وغرد رئيس شرطة جاكسونفيل عبر تويتر إن "حادث إطلاق نار عشوائي وقع بمهبط جاكسونفيل"، مطالبا الجمهور بـ"الابتعاد عن المكان لأنه غير آمن حاليا".