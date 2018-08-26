أمريكا: أحد مصابي إطلاق النار بفلوريدا حالته خطيرة

وأكد الفريق المعالج بالمستشفى أن أحدهم إصابته خطيرة، بينما الآخرين حالتهم طبيعية، حسب وكالة أنباء رويترز.
وقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وجرح 11 في إطلاق نار عشوائي بولاية فلوريدا الأمريكية، حسبما ذكر إعلام محلي مساء اليوم الأحد.
Florida mass shootings— Marc Caputo (@MarcACaputo) August 26, 2018
8/26/18 Jacksonville Landing, 4 killed, 8 injured (developing)
2/14/18 Marjory Stoneman HS, Parkland: 17 killed, 17 injured
6/5/17 Fiamma, Orlando: 5 killed
1/6/17 Fort Lauderdale airport: 5 killed, 6 injured
6/12/16 Pulse Orlando: 49 killed, 53 injured
وقالت قناة "نيوز4 جاكس" المحلية، نقلا عن مصادر إن ما لا يقل عن أربعة قتلوا وجرح 11 آخرون.
وغرد رئيس شرطة جاكسونفيل عبر تويتر إن "حادث إطلاق نار عشوائي وقع بمهبط جاكسونفيل"، مطالبا الجمهور بـ"الابتعاد عن المكان لأنه غير آمن حاليا".
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