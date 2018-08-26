صحيفة: خسارة "لعبة فيديو" سبب حادث إطلاق النار في فلوريدا

ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، أن مطلق النار في مدينة جاكسونفيل شمال شرق ولاية فلوريدا الأمريكية، كان أحد اللاعبين المتنافسين في مسابقة ألعاب الفيديو المقامة بمركز التسوق.

وأشارت الصحيفة إلى أن مطلق النار خسر المنافسة، ليستشيط غضبا ويستهدف عددا من الضحايا قبل أن ينتحر.

© REUTERS / Harrison McClary مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

وقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وجرح 11 في إطلاق نار عشوائي، داخل أحد المطاعم التي كانت تستضيف مسابقة في ألعاب الفيديو.

وأظهر تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي منافسة بين عدد من اللاعبين قبل أن يدوي صوت إطلاق النار في المكان.

وأعلنت شرطة جاكسونفيل أن المنفذ وجد مقتولا في موقع إطلاق النار.