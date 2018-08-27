الخارجية الأمريكية: العقوبات ضد روسيا تدخل حيز التنفيذ

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن العقوبات ضد روسيا المرتبطة بالسلاح الكيميائي، التي تم الإعلان عنها سابقا، ستدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 27 أغسطس / آب.

واشنطن — سبوتنيك . وقال المتحدث باسم الخارجية لوكالة " سبوتنيك ": "وزارة الخارجية الأمريكية، تقر بأن روسيا الاتحادية قد استخدمت السلاح الكيميائي في انتهاك للقوانين الدولية ضد مواطنيها".

© Sputnik . Alex McNaughton بريطانيا والولايات المتحدة تمارسان ضغوطا على عملية التحقيق في حادث سالزبوري وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت يوم 8 أغسطس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على موسكو، التي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 27 أغسطس الجاري، بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري.

ويفترض أن تتكون هذه العقوبات من حزمتين، الحزمة الأولى تتضمن فرض حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، فيما تتضمن الحزمة الثانية، التي قد تدخل حيز التطبيق في غضون 90 يوما، إذا لم تنفذ موسكو شروط واشنطن، تخفيضا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأمريكية إلى روسيا.

كما طرح مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي ينص على مجموعة كاملة من الإجراءات المناهضة لروسيا، بما في ذلك فرض عقوبات على الدين العام للدولة الروسي وديون المصارف المملوكة للدولة.

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ4 من مارس / آذار الماضي.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب " إيه —234 " التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك ".

من جانبها، نفت روسيا مرارا وتكرارا علاقتها بهذا الحادث، معللة بأنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لاتفاقية منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.