سفراء البعثات الفنلندية في الخارج يجتمعون في هلسنكي مع رئيس البلاد وأعضاء الحكومة

أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، أن سفراء بعثاتها الدبلوماسية في الخارج سيناقشون مع رئيس البلاد وأعضاء الحكومة خلال اجتماعهم السنوي الذي سيعقد في هلسنكي في الفترة من 27 إلى 31 آب / أغسطس، استخدام التقنيات الهجينة للتأثير على المعلومات.

هلسنكي — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الفنلندية في بيان: "يصادف هذا العام مرور مئة عام على تأسيس وزارة الشؤون الخارجية " مشيرة إلى أن "الوزارة عملت طيلة هذه الفترة لصالح فنلندا والفنلنديين، والسفراء، قاموا، وما زالوا يقومون بدور رئيس في هذا المضمار".

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وأوضحت الوزارة في البيان: إنه"بالإضافة إلى قضايا السياسة الخارجية والأمنية، تشمل الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، الذكاء الاصطناعي ، واستخدام التقنيات الهجينة للتأثير على المعلومات، فضلا عن وجهات النظر حول الرئاسة القادمة [لفنلندا]، في الاتحاد الأوروبي".

هذا وتملك فنلندا مكاتب تمثيلية في 172 دولة. ولها على أراضي رابطة الدول المستقلة، سفارات في روسيا وكازاخستان وأوكرانيا ومولدوفا وقنصليات في قيرغيزستان وأرمينيا وأذربيجان ومكتب في بيلاروسيا.