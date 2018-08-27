شرطة فلوريدا تحدد هوية مطلق النار في مركز "جاكسونفيل لاندينغ" للتسوق

حددت الشرطة بولاية فلوريدا الأمريكية هوية مطلق النار في مركز "جاكسونفيل لاندينغ" للتسوق، الذي، وفقا للمعلومات المحدثة، أطلق النار على شخصين وجرح 11، وبعد ذلك انتحر.

واشنطن — سبوتنيك. وقال قائد شرطة جاكسونفيل، مايك وليامز "نعتقد أن المشتبه به هو ديفيد كاتز البالغ من العمر 24 عاما".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich البيت الأبيض: ترامب يتابع تطورات حادث إطلاق النار في مدينة جاكسونفيل

وأكد أن إطلاق النار وقع في مركز ترفيهي في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، جنوب شرق الولايات المتحدة، كان يستضيف مسابقة في ألعاب الكمبيوتر، وأن ديفيد كاتز جاء للمشاركة فيها.

يذكر أن البيت الأبيض أعلن أمس الأحد، بأنه جرى اطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال البيت الأبيض في بيان:"جرى اطلاع الرئيس دونالد ترامب على الحادث وإنه يتابع التطورات في جاكسونفيل".

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر بالشرطة في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية قولها إن مهاجما قتل بالرصاص أربعة أشخاص وأصاب عشرة آخرين اليوم الأحد

أثناء مسابقة لألعاب الفيديو كان يجري بثها عبر الإنترنت من مطعم في المدينة.