ماليزيا تمنع الأجانب من شراء وحدات سكنية

قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تسمح للأجانب بشراء وحدات سكنية في مشروع "فورست سيتي" الذي تبلغ تكلفته 100 مليار دولار في جوهور.

وقال مهاتير محمد في مؤتمر صحفي" شيء واحد مؤكد ألا وهو أنه لا يمكن بيع هذه المدينة التي سيتم بناؤها للأجانب. لن نعطي تأشيرات دخول للناس كي يأتوا ويعيشوا هنا"، بحسب "رويترز".

وأضاف "اعتراضنا أنه كان يجري بناؤها للأجانب وليس للماليزيين. معظم الماليزيين لا يمكنهم دفع ثمن تلك المساكن".

وخيم غموض على هذا المشروع منذ تحقيق ائتلاف مهاتير فوزا مفاجئا في الانتخابات العامة التي جرت في مايو/ أيار لأن مطور المشروع، شركة "كنتري جاردين هولدينجس" تتطلع لإنعاش الطلب المتعثر على خططها لبناء مدينة يقطنها 700 ألف شخص.