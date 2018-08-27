وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يبحثون التطورات في الشرق الأوسط

يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا غير رسمي في فيينا يومي 30 و31 آب/ أغسطس الجاري لمناقشة التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، والمستجدات المتعلقة بإيران.

© AP Photo / Sebastian Scheiner نتنياهو: تقديم الاتحاد الأوروبي المساعدات إلى إيران خطأ فادح

أمستردام — سبوتنيك . أفاد بيان صحافي على موقع الرئاسة النمساوية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بأنه "في يومي الخميس والجمعة 30 و31 آب/ أغسطس، سيقوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بناء على دعوة مشتركة من قبل وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية للنمسا كارين كنيسل، والممثلة العليا للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بالقدوم إلى فيينا لحضور اجتماع غير رسمي".

وأضاف أنه من المقرر حضور المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، فيما سيشارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد ماكاليستر في بعض الاجتماعات المقرر عقدها.

وتابع "ستتولى فيديريكا موغيريني رئاسة الاجتماع وستحدد النقاط التي ستتم مناقشتها بالاتفاق مع البلد الذي يشغل حاليا الرئاسة الدورية وهي النمسا. ومن المتوقع أن يتم مناقشة الوضع في اليمن وليبيا وسوريا بالإضافة إلى إيران والشرق الأوسط عامة".

وبحسب بيان الرئاسة النمساوية لمجلس الاتحاد الأوروبي، من المحتمل، خلال جلسة العمل حول العلاقات عبر الأطلسي، أن يناقش الوزراء آخر التطورات للحفاظ على استمرارية الملف النووي الإيراني، وكيفية التعاون لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية".

وأردف "الحديث حول جنوب شرق أوروبا سيكون متماشيا ومتوافقا مع التطورات في الأشهر المقبلة."

وتابع البيان "كما ستعقد جلسة عمل متعددة الأطراف مع البلدان التي تنوي الانضمام للاتحاد الأوروبي، وتمثل كلا من ألبانيا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الجبل الأسود، صربيا، وتركيا، حيث أن هذا النوع من المناقشات يمثل أحد أولويات بروكسل الرئيسية للاستراتيجية السياسية الأمنية والخارجية العالمية المشتركة.

يذكر أن هذه الاجتماعات غير الرسمية تعقد مرتين سنويا، ويطلق عليها أيضا اسم جيمنيتش، نسبة للقصر الذي يحمل ذلك الاسم في ألمانيا والذي احتضن أول اجتماع من هذا النوع.

وتعقد اللقاءات بغية التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية الهامة. ويستضيفها البلد الذي يتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، وفي هذه الدورة تتولى النمسا رئاسة المجلس الأوروبي لمدة ستة أشهر وهي الفترة الواقعة من تموز/ يوليو حتى كانون الأول/ ديسمبر 2018، وذلك وفقا لنظام التناوب بين الدول الأعضاء.