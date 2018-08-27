مقتل 6 مهربي مخدرات في قصف طاجيكي على الحدود الأفغانية

قصف الطيران الطاجيكي، اليوم الاثنين، منطقة حدودية شمال أفغانستان بعد مقتل رجلي أمن طاجيك باشتباك مع مهربي مخدرات.

كابول — سبوتنيك. وقال جواد هجري، المتحدث باسم حاكم ولاية تخار الأفغانية لوكالة سبوتنيك، إن "مقاتلات الجيش الطاجيكستاني قصفت منطقة حدودية بشمال أفغانستان صباح اليوم بعد مقتل رجلي أمن طاجيك في اشتباك مسلح مع مهربي المخدرات".

وأوضح هجري أن "المنطقة التي تعرضت للقصف غابة في الشريط الحدودي تقع ضمن مديرية "درقد" من الجانب الأفغاني"، مضيفا أن "القصف أسفر عن مقتل 6 أشخاص يعتقد أنهم من المهربين والعناصر المسلحة المعارضة للحكومة الأفغانية".

في سياق آخر، أعلنت السلطات الأفغانية، أمس الأحد، مقتل أمير تنظيم "داعش" في أفغانستان المدعو "سعد الإرهابي" ذو الأصول الباكستانية، برفقة 10 من القيادات البارزة في التنظيم بعملية أمنية مشتركة قامت بها القوات الأفغانية والأجنبية، في ولاية ننغرهار معقل التنظيم المتشدد شرقي أفغانستان.