أفيخاي أدرعي يشكر كلاب الجيش الإسرائيلي

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تحية شكر لوحدة "عوكتس"، المسؤولة عن تدريب الكلاب في الجيش الإسرائيلي.

نشر أدرعي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مقطع فيديو، مساء أمس الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للكلاب، أشاد فيه بدور الكلاب في الجيش وحماية إسرائيل، مؤكدا أن وحدة "عوكتس" من الوحدات التي يعتمد عليها الجيش في الكثير من أنشطته.

في #اليوم_العالمي_للكلب اشارككم #فيديو عن وحدة الكلاب المدربة في #جيش_الدفاع.

هل تعلموا ان #جيش_الدفاع خصص مقبرة خاصة للكلاب الذين سقطوا دفاعاً عن دولتنا وشعبنا؟ وان هناك اكثر من ١٠٠ كلب سقط دفاعاً عن الوطن؟ pic.twitter.com/JRkOqZAL9W — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢٧ أغسطس ٢٠١٨

واختتم أفيخاي مقطع الفيديو بعبارة:

شكرا لوحدة عوكتس، وشكرا لكلاب جيش الدفاع.

وأشار أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد خصص مقبرة خاصة للكلاب التي سقطت دفاعا عن إسرائيل وشعبها وأن هناك أكثر من 100 كلب سقط خلال المهام التي وصفها بـ"الدفاعية".

في سياق آخر، اعتقلت القوات الإسرائيلية ثمانية فلسطينيين، ليلة أمس الأحد، بتهمة الترويج لمواد تحريضية ضد إسرائيل والعمل لصالح حركة "حماس"، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين.