وزير الخارجية الألماني: ينبغي أن ترد أوروبا على العقوبات الأمريكية ضد روسيا والصين وتركيا

دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي للرد على سياسة العقوبات الأمريكية ضد روسيا والصين وتركيا وغيرهم من الشركاء الاقتصاديين المهمين.

موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير: "تجبرنا واشنطن على اتخاذ تدابير أوروبية فيما يتعلق بسياسة العقوبات. هذا ينطبق على أوروبا وألمانيا، إذا كانت الولايات المتحدة بشكل مفاجئ ودون تنسيق وبشكل غير محددة تفرض عقوبات ضد روسيا والصين وتركيا، ربما ستفرض في المستقبل عقوبات ضد شركاء تجاريين مهمين آخرين. يجب الرد على هذه الأعمال".

© AFP 2018 / الخارجية الأمريكية: العقوبات ضد روسيا تدخل حيز التنفيذ

في سياق متصل، دخلت العقوبات الأمريكية التي تم الإعلان عنها سابقا، بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في مدينة سالزبوري البريطانية حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، بتوقيت واشنطن.

وجاء في الوثيقة التي ظهرت في السجل الاتحادي — الجهاز الرسمي المطبوع للحكومة الأمريكية: "وزارة الخارجية تقر بأن روسيا الاتحادية استخدمت السلاح الكيميائي في انتهاك للقانون الدولي ضد مواطنيها".