إسرائيل تتعاقد على شراء "صواريخ قادرة على إصابة أي نقطة في الشرق الأوسط"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن "إسرائيل تعاقدت على شراء صواريخ دقيقة يمكنها إصابة أي هدف في الشرق الأوسط.

وغرد ليبرمان، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الاثنين، 27 أغسطس/أب، قائلا: "اتفقنا على شراء…صواريخ جديدة ودقيقة قادرة على إصابة أي نقطة بالشرق الأوسط، نحن نجعل جيش الدفاع الإسرائيلي أكثر قوة وتنوعا وتقدما".

סיכמנו לרכוש מ'תעש מערכות' במאות מיליוני שקלים רקטות חדשות ומדויקות. אנחנו הופכים את צהל לחזק יותר, מגוון ומתוחכם יותר. pic.twitter.com/Q2UlX0aa3p — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) ٢٧ أغسطس ٢٠١٨

​من جانبها، ذكرت قناة "آي 24 نيوز" التي تبث من يافا، أن "وزارة الأمن الإسرائيلية تعاقدت مع شركة محلية على صفقة صواريخ تعد الأكبر في السنوات الأخيرة".