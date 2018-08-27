المعلم يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي بوريسوف في موسكو

موسكو — سبوتنيك وكان السفير السوري في روسيا، رياض حداد، قد أعلن أن الوفد السوري بقيادة وزير الخارجية سيزور روسيا في أواخر آب/ أغسطس.
وأضاف "سيضم الوفد السوري العديد من أعضاء الحكومة السورية الذين يمثلون الكتلة الاقتصادية"، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة الحكومية الدولية سيعقد نهاية أغسطس.
وكان وزير الخارجية السورية قد زار موسكو في أبريل/ نيسان 2017، عقد خلالها مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وأثني حداد خلال الزيارة على موقف حكومة وقيادة روسيا، والرئيس بوتين، وجميع الشعب الروسي الصديق على الموقف المبدئي الذي اتخذته روسيا ضد الضربة الصاروخية التي وجهتها الولايات المتحدة ضد سوريا.
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