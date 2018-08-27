المعلم يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي بوريسوف في موسكو

يلتقي وزير الخارجية السورية، نائب رئيس الوزراء، وليد المعلم، مع نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، خلال زيارته إلى موسكو هذا الأسبوع.

موسكو — سبوتنيك وكان السفير السوري في روسيا، رياض حداد، قد أعلن أن الوفد السوري بقيادة وزير الخارجية سيزور روسيا في أواخر آب/ أغسطس.

© Sputnik . Ilya Pitalev وزير الخارجية السوري يزور موسكو الشهر الجاري

وقال مصدر عسكري ودبلوماسي، لوكالة " سبوتنيك "، إن "المعلم يصل هذا الأسبوع، وسيعقد اجتماعا موسعا مع الرئيس المشارك للجنة الحكومية الروسية الروسية السورية بوريسوف".

وأضاف "سيضم الوفد السوري العديد من أعضاء الحكومة السورية الذين يمثلون الكتلة الاقتصادية"، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة الحكومية الدولية سيعقد نهاية أغسطس.

وكان وزير الخارجية السورية قد زار موسكو في أبريل/ نيسان 2017، عقد خلالها مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأثني حداد خلال الزيارة على موقف حكومة وقيادة روسيا، والرئيس بوتين، وجميع الشعب الروسي الصديق على الموقف المبدئي الذي اتخذته روسيا ضد الضربة الصاروخية التي وجهتها الولايات المتحدة ضد سوريا.