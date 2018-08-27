الرئاسة التركية: أردوغان يزور إيران الشهر المقبل

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين 27 أغسطس/ آب، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سوف يزور إيران الشهر المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مكتب الرئيس التركى القول إن "أردوغان سيزور إيران يوم 7 سبتمبر المقبل في جولة من المتوقع أن تشمل قمة ثلاثية مع قادة روس وإيرانيين".

عاجل | الرئيس التركي يتوجه إلى إيران في 7 سبتمبر/ أيلول للمشاركة في محادثات بشأن سوريا بمشاركة روسيا — قناة TRT العربية (@TRTalarabiya) August 27, 2018

​وأوضحت الرئاسة أن الجانب الإيراني لم يحدد موقع استضافة القمة، مرجحة أن تكون "إما في طهران أو تبريز".

وكان الكرملين قد أعلن، قبل نحو أسبوعين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يشارك في اجتماع مع أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني في أوائل سبتمبر/ أيلول.

والتقى الزعماء الثلاثة في أبريل/ نيسان في أنقرة حيث ناقشوا التطورات في سوريا.