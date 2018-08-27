ماكرون: مستعدون لشن ضربات جديدة على سوريا في حال استخدام دمشق للكيميائي

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، بأن الحكومة السورية تهدد بخلق مأساة إنسانية جديدة في إدلب وترفض الحوار، داعيا إلى ضغط روسي وتركي على الحكومة السورية.

باريس — سبوتنيك. وأعرب ماكرون عن استعداد بلاده لشن ضربات جديدة على سوريا في حال استخدمت الحكومة السورية السلاح الكيميائي.

© AP Photo / Hassan Ammar سوريا وإيران توقعان اتفاقية حول التعاون العسكري

وعن موقفه من بقاء الأسد في منصبه، قال ماكرون، "أنا لم أجعل من رحيل الأسد شرطا مسبقا لعملنا الدبلوماسي والإنساني، لكن بقاؤه في السلطة سيكون خطأ فادحا"، مضيفا أن "الشعب السوري هو من سيقرر من سيحكمه".

في سياق متصل، اتهم ماكرون الإدارة الأمريكية بتهديد مبدأ تعددية الأقطاب في العالم، مشددا على أن الحوار مع واشنطن ضروري، وقال إن "الحوار مع واشنطن ضروري"، متابعا "الإدارة الأمريكية اليوم تهدد مبدأ تعددية الأقطاب وذلك يعود للأزمة التي تعيشها العولمة".