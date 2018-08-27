وزير خارجية فيتنام: جون ماكين ساعد في "تضميد جراح الحرب"

صرح فام بينه مينه، وزير خارجية فيتنام، اليوم الاثنين، أن السناتور الأمريكي الراحل جون ماكين كان "رمزا لجيله" وساعد على "تضميد جراح الحرب" من خلال الدفع إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع فيتنام.

وقال مينه في دفتر التعازي في السفارة الأمريكية في هانوي اليوم الاثنين "بالنسبة لحكومة فيتنام وشعبها كان السناتور ماكين رمزا لجيله من أعضاء مجلس الشيوخ ولقدامى المحاربين في حرب فيتنام"، بحسب "رويترز".

© REUTERS / REMO CASILLI وزير خارجية السعودية عن وفاة جون ماكين: فقدت صديقا شخصيا

وتابع "كان هو من قاد مساعي تضميد جراح الحرب وتطبيع العلاقات والترويج لشراكة شاملة بين فيتنام والولايات المتحدة".

يشار إلى أن ماكين توفي يوم السبت الماضي عن 81 عاما، وكان ماكين أسيرا سابقا خلال حرب فيتنام كما خاض انتخابات الرئاسة مرشحا عن الحزب الجمهوري في 2008 وأصبح في الآونة الأخيرة من أشد منتقدي الرئيس دونالد ترامب.

يذكر أن ماكين قرر وقف علاجه من مرض سرطان الدماغ، حسب بيان أصدرته عائلته.

وقالت العائلة في البيان أن ماكين بقوته المعتادة، اختار أن يوقف علاج السرطان.

وعمل ماكين في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 1982. وقبل ذلك كان على مدى أكثر من 20 عاما ضابطا في سلاح الطيران التابع للقوات البحرية الأمريكية وشارك في حرب فيتنام حيث وقع في الأسر. وفي عام 2008 كان مرشحا للرئاسة الأمريكية إلا أنه خسر هذه الانتخابات أمام باراك أوباما.

ماكين معروف، كناقد لترامب، وقد اختلف معه في وجهات النظر مرارا.