بالصور والفيديو... رئيس أفريقي يتخلى عن البروتوكول في السعودية

تداول رواد مواقع التواصل صورا ومقاطع فيديو لرئيس دولة كوت ديفوار، ألاسان واتارا، خلال زيارته للأراضي السعودية لأداء مناسك الحج، حيث لفت الانتباه بسبب تخليه عن البروتوكول.

ولقيت تصرفات واتارا استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر نائما بين الحجيج دون حراسة، بخلاف بعض الزعماء الذين يؤدون المناسك ذاتها وسط الحرس والمساعدين.

يشار إلى أن واتارا أعرب عن سعادته لمشاركته في موسم الحج للعام الحالي، خاصة بعد تلقيه دعوة من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الحفل الختامي الذي يمثل نهاية موسم الحج، بحسب "إرم نيوز".

كما أعرب الرئيس عن سعادته بعد عودته إلى بلاده بعد أداء مناسك الحج، حيث نشر على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل "فيسبوك" صورا له خلال استقباله في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.