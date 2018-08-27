شاهد... هبوط عمودي لطائرة "إف-35-بي" الأمريكية

وهبطت الطائرة بنجاح على سفينة "Wasp" المصممة خصيصا لهبوط سلاح البحرية الأمريكية.

وتتمتع طائرة "أف 35" بالقدرة على تفادي المضادات الأرضيّة، وتتركب المقاتلة من 300 ألف قطعة، وخوذة الطيار تمكنه من رؤية الأرض في الليل والنهار ويمكنه عبرها رؤية كل أجهزة الطائرة الحيوية، وخزان الوقود يتسع لـ18000 ليبرات أي ضعفي سعة خزان الوقود في طائرة "إف 16"، وعلى طاقم الطائرة ومهندسيها والطاقم الأرضي أن يعرف 500 مصطلح عن الطائرة ليتمكن من تفعيلها.

وبإمكان هذا الطراز من الطائرات المقاتلة أن يهبط عموديا، مثل الطائرات المروحية، وأن يحلق من مدرج طوله 500 قدم وليس من مطار فقط، كما أن لديه القدرة على تفادي الرادارات والتحليق لمسافات طويلة من دون الحاجة للتزود بالوقود.

وتقدر سرعة الطائرة بـ 1.6 ماخ (1960 كم/ بالساعة) ويصل مدى طيرانها إلى 2200 كم، وهي قادرة على حمل 16 طنا من الصواريخ، ويبلغ طولها 15.7 متر وارتفاعها 4.3 متر، وطول الأجنحة 10.7 متراً.