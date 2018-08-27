بوتين: المنافسة في سوق الطاقة العالمية تتصاعد وعلينا الوصول إلى أسواق جديدة

وكان رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، قد صرح في الثاني من أغسطس/ آب الجاري، بأن الاتحاد الأوروبي قد قلص اعتماده على الغاز الطبيعي الروسي. كما أعلن أن الاتحاد الأوروبي يرغب في زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لتنويع إمدادات الطاقة، مشيرا إلى استعداد الاتحاد الأوروبي الاستثمار في بناء محطات طرفية جديدة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال إذا كانت الأسعار تنافسية.
كما قامت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بزيارة إلى أذربيجان يوم السبت الماضي، بحثت خلالها مع الرئيس الأذربيجاني إمكانية زيادة إمدادات الغاز الطبيعي من منطقة بحر قزوين إلى الاتحاد الأوروبي.
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