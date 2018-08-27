بوتين: المنافسة في سوق الطاقة العالمية تتصاعد وعلينا الوصول إلى أسواق جديدة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأن المنافسة في سوق الطاقة العالمية تتصاعد وعلى روسيا الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز موقفها فيها.

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE ميركل: أذربيجان تلعب دورا مهما في توسيع أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك . قال بوتين ، خلال جلسة اللجنة الاستراتيجية لتطوير مجمع الوقود والطاقة: "أود أن أشير إلى أن المنافسة في سوق الطاقة العالمية قد تصاعدت. لذلك، من المهم جدا أن نستخدم قدراتنا التنافسية بفاعلية وننوع طرق التوريد، ونصل إلى أسواق جديدة ونعزز موقفنا فيها".

وكان رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، قد صرح في الثاني من أغسطس/ آب الجاري، بأن الاتحاد الأوروبي قد قلص اعتماده على الغاز الطبيعي الروسي. كما أعلن أن الاتحاد الأوروبي يرغب في زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لتنويع إمدادات الطاقة، مشيرا إلى استعداد الاتحاد الأوروبي الاستثمار في بناء محطات طرفية جديدة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال إذا كانت الأسعار تنافسية.

كما قامت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بزيارة إلى أذربيجان يوم السبت الماضي، بحثت خلالها مع الرئيس الأذربيجاني إمكانية زيادة إمدادات الغاز الطبيعي من منطقة بحر قزوين إلى الاتحاد الأوروبي.