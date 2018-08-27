روحاني: إيران تتوقع أن يتحرك شركاء الاتفاق النووي سريعا للحفاظ عليه

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، إن إيران تتوقع من الشركاء المتبقين في الاتفاق النووي أن يتحركوا بسرعة للحفاظ عليه.

وأضاف "إيران التزمت بكل وعودها في الاتفاق النووي، وفي ظل انسحاب أمريكا من جانب واحد، فإننا نتوقع من الشركاء المتبقين أن يديروا برامجهم بسرعة وشفافية".

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader via AP خامنئي: تأثير سوء الإدارة على اقتصادنا أقوى من العقوبات الأمريكية

وأوضحت وكالة "رويترز" أن روحاني قال هذه التصريحات خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في مايو/ أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق، الذي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.

وبدأت، منتصف الشهر الجاري، المرحلة الأولى من العقوبات، وتنص على حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.

وكذلك حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.

بالإضافة إلى حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.