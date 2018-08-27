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15:32 27 أغسطس/ أب 2018
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    منظمة أوبك

    انخفاض سعر النفط على ضوء اجتماع لجنة المراقبة التابعة لـ"أوبك+"

    © AFP 2018 /
    العالم
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    انخفضت أسعار النفط العالمية، اليوم الاثنين، عشية انعقاد اجتماع لجنة المراقبة الناتجة عن اتفاقية خفض إنتاج النفط "أوبك+".

    موسكو — سبوتنيك. وأفادت بيانات البورصة بأنه بحلول الساعة 14:18 بتوقيت موسكو تراجعت العقود العاجلة لمزيج برنت بحر الشمال لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، بنسبة 0.33 في المئة إلى 75.88 دولار للبرميل الواحد، وانخفض خام وسيط غرب تكساس، لشهر تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 0.36 في المئة إلى 68.47 دولار للبرميل.

    منظمة أوبك
    © REUTERS / Ramzi Boudina
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    وستعقد لجنة المراقبة الوزارية التابعة لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك+"، في وقت لاحق من اليوم الاثنين، اجتماعا عبر الهاتف لمناقشة تنفيذ الاتفاقية.

    وقررت اللجنة خلال اجتماع شهر تموز/يوليو، عقد اجتماعات شهرية في صيغة مباشرة أو اجتماعات عبر الهاتف، لمراقبة السوق عن كثب، وكان من المقرر عقد الاجتماع في 20 آب/أغسطس الجاري، ليتم تأجيله في وقت لاحق إلى يوم 27 من الشهر الجاري، بالإضافة إلى ذلك أفادت لجنة المتابعة أن الدول المشاركة وصلت إلى مستوى تنفيذ صفقة فيينا في تموز/يوليو بنسبة 121 في المئة.

    جدير بالذكر أن دول "أوبك" توصلت في اجتماعها الأخير في فيينا يوم 23 حزيران/يونيو الماضي، إلى توافق حول زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا بدء من تموز/ يوليو، وذلك لدول المنظمة والمنتجين غير الأعضاء، بما في ذلك روسيا — بمقدار 200 ألف برميل يوميا، إضافة إلى الحفاظ على الاتفاق حتى كانون الأول/ديسمبر. والسبب الرئيسي لطرح هذا الموضوع هو المخاوف من نقص النفط في الأسواق العالمية.

    وكانت منظمة "أوبك" ودول خارجها قد توصلت في اجتماعها يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع عام الماضي إلى 32.5 مليون برميل يوميا؛ بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لإنتاجها من النفط 558 ألف برميل يومياً، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.

    وتم تشكيل لجنة مراقبة وزارية لمراقبة الامتثال للاتفاق وصياغة التوصيات حول تعديل شروطه، والتي تجتمع مرة في كل شهر، وتضم ممثلين عن المملكة العربية السعودية وفنزويلا والكويت والجزائر وعمان وروسيا.

     

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    الكلمات الدلالية:
    النفط, اجتماع, أوبك
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