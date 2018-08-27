بومبيو: دعوى إيران ضدنا أمام محكمة العدل تمثل تدخلا في الحقوق السيادية

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران بمحاولة التدخل في حقوق بلاده السيادية، من خلال القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية.

واشنطن-سبوتنيك وقال بومبيو، في بيان له اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تنظر إلى الجهود الإيرانية الرامية إلى عرقلة العقوبات الجديدة من خلال رفع قضية في محكمة العدل الدولية، باعتبارها شكلا من أشكال التدخل في الحقوق السيادية للدول.

© RIA Novosti . Sergei Guneyev محكمة العدل الدولية تنظر دعوى إيرانية لرفع العقوبات

وأضاف "اليوم، بدأت الإجراءات الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن طلب إجراءات مؤقتة في قضية رفعتها إيران ضد الولايات المتحدة، والانتهاكات المزعومة لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955".

وتابع "اتجاه إيران إلى محكمة العدل الدولية هو محاولة للتدخل في الحقوق السيادية للولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات، وهي ضرورية لحماية أمننا القومي".

وتنظر محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، دعوى قضائية أقامتها إيران من أجل رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران.

وتقول هذه الدعوى إن العقوبات الأمريكية، التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف بالفعل، تمثل خرقا لاتفاقية صداقة غير معروفة على نحو يذكر مبرمة بين الدولتين عام 1955، بحسب رويترز.