الرئيس الأفغاني يعلن تعليق اجتماع "صيغة موسكو" بعد حديثه مع لافروف

أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، تعليق اجتماع "صيغة موسكو" حول أفغانستان بعد اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

كابول- سبوتنيك. وجاء في بيان للرئاسة الأفغانية، اليوم الاثنين 27 أغسطس/ آب: "تحدث الرئيس أشرف غني هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وتم الاتفاق على تأجيل الأنشطة المرتبطة باجتماع صيغة موسكو، بحيث يكون كلا البلدين على استعداد لعقد هذه القمة بشكل مشترك".

© Sputnik . Mikhail Klimentyev كرزاي يعلن دعمه لمبادرة موسكو حول أفغانستان

وأضاف البيان: "في هذه الأثناء، ستواصل الحكومة الأفغانية المشاورات في هذه الفترة، كما ينبغي أن تعمل فرق من البلدين بشكل مشترك لتحديد زمان الاجتماع".

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة الروسية موسكو في الرابع من سبتمبر/ أيلول القادم، لقاء دوليا يتركز حول أفغانستان وعملية السلام بين الحكومة وحركة "طالبان"، ضمن مساعي الحكومة الروسية لتوفير أرضية لبدء حوار مباشر بين القيادة الأفغانية والحركة.