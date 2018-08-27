رسالة عاجلة من روحاني إلى سلطان عمان

أرسل الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، رسالة عاجلة إلى السلطان قابوس بن سعيد، حاكم عمان، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وبحسب وكالة أنباء فارس المقربة من النظام الإيراني، تلقى سلطان عمان قابوس بن سعيد رسالة خطية من الرئيس الإيراني حسن روحاني.



© REUTERS / Alexander Zemlianichenko/Pool إيران توجه رسالة عاجلة إلى السعودية وتكشف سرا عن قطر وتركيا

وأفادت وكالة الأنباء العمانية أن وزير ديوان البلاط السلطاني، خالد البوسعيدي "تلقى الرسالة" خلال استقباله في مكتبه، صباح اليوم الاثنين، السفير الإيراني لدى السلطنة، محمد رضا نوري، وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية الطيبة، بحسب "العمانية".

وكان الرئيس روحاني قد جدد في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أمس الأحد، دعم بلاده لقطر، مؤكدا أنه ليس هناك عائق أمام تطوير العلاقات مع الدوحة، وأن هناك العديد من الفرص لتطوير العلاقات مع قطر في المجالات السياسية والاقتصادية.

وشدد على سعي طهران لتقوية وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في هذه المنطقة الحساسة.

وأشار روحاني إلى قدرة الشركات الإيرانية على العمل في مشاريع البناء فى قطر، واستعدادها لتصدير خدماتها الفنية والهندسية إلى الدوحة، خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات تتعلق بكأس العالم 2022.

كما دعا روحاني أمير قطر للمشاركة في منتدى الشراكة الآسيوية في طهران، مؤكدا في الوقت ذاته دعم إيران المستمر للدوحة في مواجهة الإجراءات المفروضة عليها.

من جانبه، قال الشيخ تميم بن حمد إن بلاده ترغب في تطوير علاقات شاملة مع إيران، مشيرا إلى العلاقات الودية بين البلدين في مختلف المجالات.