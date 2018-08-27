وزير العلوم والتقنيات الإيراني يتحدث عن دقة المقاتلة "كوثر"

تحدث وزير العلوم والأبحاث والتقنيات الإيراني، منصور غلامي، اليوم الاثنين، عن تصنيع المقاتلة "كوثر" وقدراتها العسكرية، وأحدث المنجزات والطاقات البحثية والدفاعية في إيران.

وبحسب وكالة أنباء فارس المقربة من النظام الإيراني، أوضح غلامي أن تصنيع هذه الطائرة دلل على أن الخبراء الإيرانيين يتحرون الدقة الفائقة في استخدام أفضل الخبرات والتقنيات الجديدة وفق المواصفات الدولية.



© AFP 2018 / Atta Kenare إيران تكشف عن طائرة مقاتلة جديدة

وقال غلامي، في تصريح على هامش تفقده لمعرض يضم أحدث المنجزات والطاقات البحثية والدفاعية في الوزارة بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية، إن المعرض عكس الدقة الفائقة للخبراء في حقل الصناعات الدفاعية في مجال تصنيع الأجزاء اللازمة.

وأضاف وزير العلوم الإيراني، إن جهود الخبراء الشباب في وزارة الدفاع تتوافق مع المواصفات العالمية والتي تستحق التقدير.

واعتبر غلامي أن تعاون الباحثين الجامعيين والمراكز البحثية في البلاد في تصنيع الطائرات الحربية والقطاعات الدفاعية الأخرى يدعو إلى الفخر والاعتزاز.

وكان الجيش الإيراني أزاح الستار عن المقاتلة "كوثر"، الثلاثاء الماضي، بناء على أوامر الرئيس حسن روحاني، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وكانت سارعت صحيفة "التايمز" البريطانية الرد على إيران بشأن إعلانها عن المقاتلة الجديدة "كوثر"، حيث كتبت تقريرا بعنوان "المقاتلة الإيرانية المعدلة من خمسينيات القرن الماضي".

وشكك خبراء عسكريون في تقرير الصحيفة بالمقاتلة الإيرانية الجديدة التي كشفت عنها طهران مؤخرا باعتبارها أول طائرة منتجة محليا وتتميز بتكنولوجيا فريدة من نوعها.

وأشار الخبراء إلى أن هذه المقاتلة هي ليست سوى مقاتلات أمريكية من نوع "إف-5" اشترتها إيران من الولايات المتحدة الأمريكية خلال عهد الشاه وقامت الجمهورية الإسلامية بإجراء تعديلات طفيفة عليها وتغيير لونها الخارجي.