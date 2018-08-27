وزير العلوم والتقنيات الإيراني يتحدث عن دقة المقاتلة "كوثر"

وبحسب وكالة أنباء فارس المقربة من النظام الإيراني، أوضح غلامي أن تصنيع هذه الطائرة دلل على أن الخبراء الإيرانيين يتحرون الدقة الفائقة في استخدام أفضل الخبرات والتقنيات الجديدة وفق المواصفات الدولية.
وأضاف وزير العلوم الإيراني، إن جهود الخبراء الشباب في وزارة الدفاع تتوافق مع المواصفات العالمية والتي تستحق التقدير.
وكانت سارعت صحيفة "التايمز" البريطانية الرد على إيران بشأن إعلانها عن المقاتلة الجديدة "كوثر"، حيث كتبت تقريرا بعنوان "المقاتلة الإيرانية المعدلة من خمسينيات القرن الماضي".
وشكك خبراء عسكريون في تقرير الصحيفة بالمقاتلة الإيرانية الجديدة التي كشفت عنها طهران مؤخرا باعتبارها أول طائرة منتجة محليا وتتميز بتكنولوجيا فريدة من نوعها.
وأشار الخبراء إلى أن هذه المقاتلة هي ليست سوى مقاتلات أمريكية من نوع "إف-5" اشترتها إيران من الولايات المتحدة الأمريكية خلال عهد الشاه وقامت الجمهورية الإسلامية بإجراء تعديلات طفيفة عليها وتغيير لونها الخارجي.
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