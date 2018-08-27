بعد عطلة استمرت أسبوعا... الليرة التركية تهبط 3% مع استئناف التداول

انخفضت قيمة الليرة التركية بمقدار ثلاثة في المئة أمام الدولار، اليوم الاثنين، مع استئناف التداول في الأسواق المحلية بعد عطلة استمرت أسبوعا.

وبحسب "رويترز"، فقد رافق ارتفاع الدولار على الصعيد العالمي، هبوط للعملة التركية لتصل إلى 6.19 ليرة للدولار، مقارنة مع ست ليرات عند الإغلاق يوم الجمعة.

© REUTERS / Murad Sezer تراجع الليرة التركية مستمر بعد تصريحات أنقرة الأخيرة

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا في الفترة الأخيرة، حيث فرضت أمريكا عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، ردا على استمرار أنقرة باحتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون، المتهم بالارتباط بجماعة الداعية التركي المعارض فتح الله غولن.

وانخفض سعر صرف الليرة التركية إلى مستوى قياسي أمام العملات الأجنبية، إذ انخفض أمام الدولار أكثر من 40 بالمئة منذ بداية العام، وذلك بعد التوتر الذي شهدته العلاقات الأمريكية التركية. كما ازداد الوضع حدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة 10 آب/أغسطس، رفع الرسوم المفروضة على الألمنيوم وحديد الصلب التركي إلى 20 بالمئة و50 بالمئة.