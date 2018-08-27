وكالة: الضغوط السياسية تجبر ترامب على تنكيس الأعلام لوفاة ماكين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتعرض لضغوط سياسية لتأبينه الفاتر للسناتور الراحل جون مكين، إنه يكن كل التقدير للخدمات التي قدمها ماكين للأمة، وأمر اليوم الاثنين بتنكيس الأعلام حدادا على وفاته.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أضاف ترامب في بيان: "رغم خلافاتنا بشأن السياسة فإنني أحترم الخدمات التي قدمها السناتور مكين لبلادنا، وتكريما له وقعت على قرار بتنكيس علم الولايات المتحدة حتى يوم دفنه".

© REUTERS / Aaron Bernstein رد فعل ترامب بعد علمه بوفاة ماكين

ومنع ترامب مسؤولي البيت الأبيض من نشر بيان يشيد بالبطولات التي حققها السيناتور المتوفي، جون ماكين، في خدمة أمريكا.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" التي نشرت الخبر، منع ترامب مسؤولي البيت الأبيض من نشر بيان يثنون به على السيناتور الراحل وعلى إنجازاته البطولية في حرب فيتنام، وخلال فترة سجنه وماقدمه للولايات المتحدة من إنجازات.

هذا وكان ترامب قد قدم التعزية بعد علمه بنبأ وفاة ماكين، بتغريدة قال فيها: "خالص تعازينا وتقديرنا لأسرة جون ماكين"، مضيفا: "قلوبنا ودعواتنا له".

وعانى ماكين، طوال عام من سرطان الدماغ، وأعلن أقاربه، يوم الجمعة الماضي، أنه توقف عن العلاج.

وتوفى مكين عن عمر ناهز الـ81، وسيتم عقد جنازته في 2 سبتمبر/ أيلول، في مدينة أنابوليس عاصمة ولاية ماريلاند الأمريكية.

ويعتبر ماكين واحدا من أكثر السياسيين الأمريكيين نفوذا، وقد دافع باستمرار عن سياسة خارجية صارمة، بما في ذلك فرض عقوبات ضد روسيا.

وعمل ماكين في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 1982. وقبل ذلك كان على مدى أكثر من 20 عاما ضابطا في سلاح الطيران التابع للقوات البحرية الأمريكية وشارك في حرب فيتنام حيث وقع في الأسر.

وفي عام 2008 كان مرشحا للرئاسة الأمريكية، إلا أنه خسر هذه الانتخابات أمام باراك أوباما.