روحاني يعين وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية

أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس حسن روحاني عين رحمت الله إكرامي وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية، خلفا للوزير السابق مسعود كاربسيان الذي سحب البرلمان الثقة منه.

طهران — سبوتنيك. وذكر موقع الرئاسة الإيرانية أن "الرئيس روحاني قد عين رحمت الله أكرمي، وزيرا للاقتصاد والمالية، وهذا بعد أن حجب البرلمان الإيراني الثقة عن الوزير السابق مسعود كاربسيان".

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يذكر أن البرلمان الإيراني صادق، أمس الأحد، على حجب الثقة عن وزير الاقتصاد والمالية، بتصويت 137 نائبا لصالح سحب الثقة عن الوزير مقابل رفض 121 نائباً.

وشهدت مدن إيرانية، خاصة العاصمة طهران، الشهر الماضي، موجة احتجاجات وإضرابات، شلت حركة السوق المركزي "البازار" احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وانهيار سعر صرف العملة المحلية.