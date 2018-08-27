وكالة: وزير ألماني يرى تقدما باتجاه اتفاق بشأن المهاجرين مع إيطاليا

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، اليوم الاثنين 27 أغسطس / آب، إن ألمانيا حققت تقدما جيدا باتجاه التوصل إلى اتفاق مع حكومة إيطاليا لإعادة المهاجرين إليها إذا كانوا تقدموا بالفعل بطلبات للجوء هناك قبل وصولهم لألمانيا.

وأبلغ زيهوفر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه يتوقع إبرام اتفاق مع إيطاليا في أعقاب اتفاقين مماثلين مع اليونان وإسبانيا هذا الشهر، بحسب رويترز.

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وردا على سؤال للوكالة عن المفاوضات مع إيطاليا على هامش نشاط في بلدة فرايلاسينج الواقعة على الحدود بين ولاية بافاريا والنمسا، قال زيهوفر "وصلنا إلى مرحلة متقدمة. سيكون هناك اتفاق".

وتوصلت ألمانيا إلى اتفاقين مع اليونان وإسبانيا يسمحان بإعادة المهاجرين إليهما في غضون 48 ساعة إذا دخلوا عبر حدود ألمانيا مع النمسا بعد طلبهم اللجوء في أي من هاتين الدولتين.

ومنذ منتصف عام 2014 وصل إلى ألمانيا ما يربو على 1.6 مليون مهاجر مما أثار التوتر في البلاد ودفع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف للوصول إلى البرلمان.