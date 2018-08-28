روحاني: المظاهرات في إيران شجعت ترامب على الانسحاب من الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن المظاهرات ضد الحكومة التي اندلعت في أوائل يناير/ كانون الثاني، شجعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين طهران وقوى عالمية.

وفي خطبة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، اليوم الثلاثاء 28 أغسطس/آب، قال روحاني: "الاحتجاجات أغرت ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي"، وذلك وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

© Sputnik . Sergey Guneyev الرئيس الإيراني يمثل أمام البرلمان

وأكد أن إيران ستتغلب على العقوبات الأمريكية التي فرضت حديثا على طهران والتي لن تسهم سوى في توحيد الأمة.

كما قال الرئيس الإيراني إن حكومته ستتغلب على التحديات الاقتصادية وستظهر "للمسؤولين في البيت الأبيض المعادين لإيران" بأن العقوبات ستفشل.

وأضاف روحاني بينما كان يجيب عن أسئلة مشرعين بشأن إدارته للاقتصاد في ظل ارتفاع الأسعار ومعدل البطالة: "المشاكل الاقتصادية حرجة، لكن الأهم من ذلك هو أن كثيرين فقدوا الثقة في مستقبل الجمهورية الإسلامية ويشككون في قوتها"، قائلاً: "لا نخشى أمريكا ولا المشاكل الاقتصادية… سنتغلب على كل الصعاب".

يذكر أن روحاني حضر جلسة للبرلمان للإجابة عن أسئلة المشرعين بشأن تعامل حكومته مع المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد بعد جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على طهران. وهذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها البرلمان روحاني، الذي يتعرض لضغوط بعد تنامي المصاعب الاقتصادية.