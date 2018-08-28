رسالة ماكين الأخيرة قبل وفاته

وجه السيناتور الأمريكي المتوفى، جون ماكين، رسالة إلى الأمريكيين قبل وفاته، انتقد فيها الرئيس دونالد ترامب، ووجه تحيته للشعب الأمريكي شاكرا.

السيناتور الذي توفي يوم السبت الماضي بعد صراع مع مرض سرطان الدماغ، كتب قبل وفاته رسالة وداعية انتقد فيه سياسة ترامب، بحسب ما نقلت محطة NBC الأمريكية.

وقال ماكين في رسالته: "إن عظمة البلاد تضعف عندما تحاول الاختباء خلف الجدران، في إشارة إلى بناء الجدار الفاصل مع المكسيك لمحاربة تدفق المهاجرين، دون تحديد اسم الزعيم الأمريكي".

© REUTERS / Aaron Bernstein رد فعل ترامب بعد علمه بوفاة ماكين

وأضاف شاكرا الشعب الأمريكي، قائلا: "يشرفني العمل لأجل خدمتكم وجميع السنين التي قضيتها في الجيش والسياسة".

وتابع: "حاولت أن أخدم بلدنا بشرف، لقد ارتكبت أخطاء، لكني آمل بأن يفوق حبي لأمريكا على أخطائي".

وتحدث ماكين عن مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لكل الناس للتخلص من الطغيان والفقر، وتابع قائلا: "نحن مواطنون من أعظم أمم العالم، أمة من المثل العليا، ونحن محظوظون ونحمل البركة للإنسانية عندما ندافع عن مثلنا في بلادنا وعلى الكوكب بأسره".

يذكر بأن ماكين توفي عن عمر يناهز الـ81 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الدماغ، وكانت عائلته أعلنت في وقت سابق عن توقف ماكين عن تعاطي العلاج.