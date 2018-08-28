انتشار هذا السلاح ينهي التفوق الأمريكي

وقالت صحيفة روسية إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة إلى منع انتشار أحدث أسلحة الدفاع الجوي الروسية بسبب قدرتها المتميزة.

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ووفق بوابة الرصد العسكري، فإن دولا كثيرة تبدي الرغبة في الحصول على منظومة "إس-400" منها مصر والعراق وقطر والمغرب والسعودية وتركيا وفيتنام والهند والجزائر وإيران والصين.

وتعود الرغبة في الحصول على منظومة "إس-400" إلى قدراتها الفريدة وعجز الدول الغربية عن إنتاج شيء يملك القدرات المماثلة.

ويبلغ مدى صاروخ "إس-400" 400 كيلومتر، بينما يبلغ مدى منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الأخرى 200 و250 كيلومترا. وتملك منظومة "إس-400" مختلف أنواع الصواريخ الاعتراضية للتعامل مع أهداف جوية مختلفة. وتستطيع منظومة "إس-400" أن تضرب 80 هدفا في آن واحد بـ160 صاروخا التي تعتبر من أسلحة الدقة العالية وتطير بسرعة تفوق سرعة الصوت. وتستطيع منظومة "إس-400" بالتالي أن تدمر أي تشكيلة من الطائرات الحربية المهاجمة خلال أقل من الدقيقة.

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن انتشار منظومات "إس-400" في العالم يهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الدول الغربية لجملة أسباب منها إلغاء التفوق الجوي للولايات المتحدة الأمريكية وإغلاق المجال الجوي أمام الطيران الغربي فوق مناطق كاملة، وكسر أسطورة حصانة الطائرات الخفية الأمريكية بخاصة طائرات "إف-22" والتي تقدر منظومة "إس-400" على مكافحتها بفاعلية.