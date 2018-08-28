زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب وسط إيران

ضربت هزة أرضية متوسطة، اليوم الثلاثاء 28 أغسطس/ آب، محافظة أصفهان وسط إيران، وذلك بحسب وسائل إعلام إيرانية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مسؤول العلاقات العامة لمنظمة الطوارئ، محمد كرم درآبادي، القول إن "هزة أرضية بقوة 4.9 ريختر ضربت محافظة أصفهان وسط إيران".

© AFP 2018 / Pouria Pakizeh/ISNA زلزال بقوة 6.1 درجة يقع على بعد 55 ميلا من مدينة باختاران بإيران

وقال درآبادي، في تصريح للوكالة، إنه "تم إرسال 3 فريق ومروحية إلى منطقة الزلزال لتقييم الأضرار المحتملة".

وأضاف المسؤول الإيراني أنه لم تصل لغاية الآن أي تقارير بوقوع أضرار جراء هذه الهزة الأرضية".

من جانبها، أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن الزلزال وقع في الساعة 8:47 من صباح اليوم.

ونقلت عن منصور شيشه فروش، المدير العام لدائرة الأزمة في محافظة أصفهان، القول إنه تم ايفاد خمسة فرق إلي المنطقة لتقييم الخسائر والأضرار المحتملة الناجمة عن الزلزال، مشيرا إلى أنه لم يخلف أي خسائر مادية وبشرية.

يأتي هذا بعد يومين من زلزال ضرب غربي إيران، إذ قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أول من أمس، إنه بلغت شدته 6.1 درجة. وتم تسجيل الهزات الساعة عند 22.13 يوم السبت.

وكان مركز الزلزال على بعد 31 كيلومترا غرب مدينة جافانرود في محافظة كرمانشاه. وكان على عمق 8.3 كيلومتر.