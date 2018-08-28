أرمينيا تعتزم استخدام الفيتو في ضد أذربيجان في منظمة الأمن الجماعي

أكدت القائمة بأعمال المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجية الأرمينية، آنا ناغدالديان، اليوم الثلاثاء، أن أرمينيا ستستخدم حق النقض عند النظر في مسألة انضمام أذربيجان إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

© Sputnik . Natalia Seliverstova روسيا تعول على مشاركة أرمينيا في العملية الإنسانية في سوريا

يريفان — سبوتنيك . وقالت ناغدالديان للصحفيين بهذا الصدد: "تجري في الدوائر التحليلية مناقشات [مسألة انضمام أذربيجان إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي]، ولكنها تجري على أساس بعض المعلومات المزعومة. سأتكلم عن الموقف الرسمي لوزارة الخارجية التي يمثلها الوزير: إذا ما نظر في مثل هذا المسألة، فان أرمينيا ستستخدم حق الفيتو".

وكان رئيس مجموعة التعاون البرلماني الروسي الأذربيجاني، علي حسينلي، قد أعلن في وقت سابق، أنه في السياق الجيوسياسي الجديد، يمكن النظر في مسألة مشاركة أذربيجان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

والجدير بالذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تأسست على أساس معاهدة الأمن الجماعي نفسها، الموقعة بتاريخ 15 أيار/مايو عام 1992، من قبل البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، وتضم هذه المنظمة، بعد تعليق عضوية أذربيجان وجورجيا وأوزبكستان فيها، كلاً من أرمينيا، بيلاروس، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، إضافةً إلى روسيا.