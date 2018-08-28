جاويش أوغلو: تركيا بحاجة إلى "إس 400" وهي ليست خيارا وإنما ضرورة

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده بحاجة إلى شراء منظومة "إس 400" الروسية.

وأوضح جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الليتواني، إن "تركيا بحاجة إلى منظومة إس 400 الروسية وهي ليست خيارا وإنما ضرورة".

كما أشار إلى علاقة بلاده بالولايات المتحدة وأوروبا وحلف شمال الأطلسي، قائلا: "علاقتنا مع روسيا ليست بديلا لعلاقتنا مع دول أوروبا وأمريكا، فتركيا تحرص على التوازن في سياستها الخارجية"، وذلك بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

#عاجل | جاويش أوغلو: علاقتنا مع روسيا ليست بديلة عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فتركيا تحرص على التوازن في سياستها الخارجية pic.twitter.com/EAKJLj22hC — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 28, 2018

​كما أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده ما زالت ملتزمة بعضوية الناتو.

وتابع الوزير، حول العلاقات مع الولايات المتحدة: "إذا قالت واشنطن: أنا أفعل كل ما أريد، مثلما يحدث في أفلام الكاوبوي، فسيكون هناك رد على ذلك".

#عاجل | جاويش أوغلو حول العلاقات مع الولايات المتحدة: إذا قالت (واشنطن) "أنا أفعل كل ما أريد"، مثلما يحدث في أفلام الكاوبوي، فسيكون هناك رد على ذلك — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 28, 2018

​وأضاف، حول العقوبات الأمريكية: "لسنا مضطرين للموافقة على أي قرار غير عادل صادر من دولة تجاه أخرى".