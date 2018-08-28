وزير الدفاع الإيراني يتفقد حلب وقاعدة قوات التدخل السريع

زار وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، مدينة حلب السورية وإحدى قواعد قوات التدخل السريع للجيش السوري، والذي أشاد بالدور الذي قامت به القوات المسلحة السورية في مواجهة الإرهاب في تلك المدينة الباسلة.

وبحسب وكالة أنباء فارس المقربة من النظام الإيراني، رافق حاتمي خلال هذه الزيارة التفقدية عدد من قادة المقاومة السورية، كما اطلع على أحدث الظروف الأمنية ونشر الأمن والسلام فيها.



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وأشار العميد حاتمي بالجهود المخلصة لقوات محور المقاومة في مكافحة الإرهابيين ، وقال: "إن كفاحكم وثباتكم في القضاء على الإرهابيين الدواعش كان في الحقيقة إحياء للإسلام المحمدي الأصيل في المنطقة، وفضحا للإيادي الشيطانية والخبيثة للاستكبار العالمي في إعداد وتوجيه الإرهابيين المجرمين في سوريا والعراق".

وأعرب وزير الدفاع الإيراني عن أمله بإرساء السلام والأمن الكامل في سوريا والمنطقة، في ظل عزيمة الشعب والحكومة والقوات المسلحة السورية وقوات محور المقاومة.

وقال العميد حاتمي: "إننا نشكر الباري تعالى بأنكم تمكنتم بهممكم العالية من إحباط مخططات ومؤامرات العدو الخبيثة والكبرى في المنطقة".

وحضر العميد حاتمي إحدى قواعد قوات التدخل السريع للمدافعين عن المقدسات، ووصف جهودهم في إرساء السلام والأمن بالمنطقة بأنها مهمة واستراتيجية للغاية، موجها الشكر والتقدير لكل القادة والجنود في هذا الصعيد.

وكان وصل وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إلى العاصمة السورية دمشق، الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد، ورئيس الحكومة السورية، ووزير الدفاع السوري.