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    قوات المقاومة حزب الله تطلق صواريخ باتجاه إرهابيين على الحدود اللبنانية السورية،22 يوليو/ تموز 2017

    "قرى إسرائيلية" على الحدود اللبنانية السورية

    © AP Photo / Syrian Central Military Media
    العالم
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    زعم موقع إلكتروني إسرائيلي أن حزب الله اللبناني يقيم قرى صغيرة على الحدود اللبنانية السورية بهدف تدريب قواته على عمليات احتلال داخل إسرائيل.

    ادعى الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، أن حزب الله اللبناني يقيم قرى جديدة مشابهة للقرى الإسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية، بهدف التدريب على أي عمليات غزو أو اختراق داخل الأراضي الإسرائيلية، وهي القرى التي تشبه القرى الست التي أنشأها الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان السورية المحتلة.

    قرى إسرائيلية

    مقاتل من حزب الله اللبناني
    © AP Photo / Bilal Hussein
    صحيفة عبرية تكشف عن هدف إسرائيل من "قرى حزب الله"
    أورد الموقع الإلكتروني الاستخباراتي الإسرائيلي أنه بالتوازي مع إنشاء الجيش الإسرائيلي، قبل عدة أيام، لست قرى مشابهة للقرى اللبنانية، في هضبة الجولان، والتدريب عليها في حال اقتحام الجيش الإسرائيلي للجنوب اللبناني، فإن حزب الله اللبناني أنشأ قرى مشابهة للقرى الإسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية للغرض نفسه.

    وأكد الموقع العبري أن حزب الله أقام سلسلة من القرى المشابهة للبلدات الإسرائيلية ـ دون تحديد عدد تلك القرى ـ وهي القرى التي دشنها الحزب اللبناني بالقرب حدود لبنان مع سوريا، على الجانب اللبناني من تلك الحدود.

    وأشار الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي إلى أنه في الوقت الذي تحاول إسرائيل إخراج قوات حزب الله اللبناني من الأراضي السورية، فإنه يقوم بتدشين قرى مشابهة لنظيرتها الإسرائيلية، بغرض الاستعداد لأي مواجهة مع الجيش الإسرائيلي، والحفاظ على جاهزية الحزب لدى عناصره وكوادره القتالية.

    خطاب نصر الله

    وأضاف الموقع العبري أن حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله قد أشار في خطابه، أول أمس، إلى أن حزبه سيسحب نصف قواته من سوريا، والمقدرة ب4000 جنديا، فإن نصر الله ينوي استغلال مقدرات هذه القوات العسكرية بالتواجد بطول الحدود السورية، والاستعداد لأي مواجهات قادمة مع إسرائيل.

    وادعى الموقع الإسرائيلي الذي يديره خبراء من الاستخبارات الإسرائيلية أنه ليس من المؤكد حتى الآن، هل انسحبت قوات حزب الله اللبناني من سوريا، أم لا ، لكن المؤكد أن حزب الله يستعد لأي مواجهات مع إسرائيل.

    قرى لبنانية في إسرائيل

    قوات المقاومة حزب الله في وادي الخيل على الحدود اللبنانية السورية، 29 يوليو/ تموز 2017
    © AP Photo / Bilal Hussein
    قرى ومدن لـ"حزب الله" في إسرائيل
    يشار إلى أن صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، كشفت يوم 22 من الشهر الجاري، أن الجيش الإسرائيلي بنى قرى تدريبية مشابهة بشكلها وتضاريسها القرى اللبنانية الجنوبية، التي بحسب معطياتهم تتواجد فيها مراكز وعناصر من حزب الله اللبناني.
    وأشارت الصحيفة إلى أن القرى، التي تم بناؤها هي نماذج شبيهة بالقرى اللبنانية الحدودية، وتحتوي على مباني وبيوت قروية مؤلفة من 3 طوابق، بالإضافة إلى الأسواق والمساجد. هذا عدا الأنفاق والمغاور السرية الموجودة في تضاريس تلك المنطقة.

    وقد أجرى الجيش الإسرائيلي مناورات مشابهة لتلك القرى للتدريب على أي مواجهة قادمة مع حزب الله اللبناني.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    حزب الله اللبناني, حزب الله اللبناني, سوريا, جنوب لبنان, سوريا
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