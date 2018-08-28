إغلاق مدرج في مطار صيني بعد هبوط اضطراري لطائرة

وأضاف المطار أن خمسة ركاب أصيبوا بجروح طفيفة، مشيرا إلى أن المدرج الثاني يعمل بصورة معتادة.
وقالت شركة كابيتال للطيران على ويبو "رحلة الشركة (جيه.دي 5759) أقلعت من مطار بكين الدولي الساعة 8:17 صباحا وكان يشتبه في أنها ربما تواجه مشكلة بسبب الرياح لدى هبوطها في مكاو".
وذكرت أن "الطاقم استنتج أن أجهزة الهبوط ربما تضررت"، فقرر تنفيذ هبوط اضطراري في شنتشن الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا شمال شرقي مكاو.
وقالت الشركة، وهي إحدى وحدات شركة هاينان للطيران، إن الطائرة كان على متنها 157 راكبا وطاقم من تسعة أفراد.
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