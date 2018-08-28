جنرالات إسرائيليون: وقف دعم "الأونروا" ليس حلا

قال جنرالات إسرائيليون إن وقف الولايات المتحدة الأمريكية دعم المنظمة الدولية لدعم اللاجئين "الأونروا" ليس حلا، إنما هو المشكلة نفسها.

أوردت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء أمس الاثنين، أن الكثيرين من الجنرالات الإسرائيليين أعربوا عن قلقهم من وقف الولايات المتحدة الأمريكية لدعم وكالة دعم وغوث اللاجئين "الأونروا"، باعتباره المشكلة وليس الحل، وبأن وقف الدعم المادي لا يعني إنهاء المشكلة الفلسطينية، إنما هو المشكلة نفسها.

skyscrapercity.com بعد قطع ترامب مساعدات الأونروا... اجتماع لفريق التنسيق الدولي دعما للاقتصاد الفلسطيني كتب الجنرال رون بروشاور مقالا مهما في الصحيفة العبرية أوضح فيه أن حرارة شهر أغسطس/آب الجاري المرتفعة والملتهبة، توازيها حرارة أكثر ارتفاعا ممثلة في وقف إدارة الرئيس دونالد ترامب دعم وكالة دعم الفلسطينيين، والإدعاء بأن وقف الدعم المادي يعني إنشاء المشكلة، بل يعتبر الشعب الفلسطيني أن أحد قضاياه الرئيسة أو ملفاته الرئيسة هي اللاجئين الفلسطينيين، وبأن إزاحته من مائدة المفاوضات مع إسرائيل ليس حلا.

ورأى الكاتب الإسرائيلي، وهو مدير مركز آبا إيبن الإسرائيلي للدراسات والأبحاث والسفير الإسرائيلي السابق في الأمم المتحدة، أن العدد الحقيقي لللاجئين الفلسطينيين حول العالم هو 5.6 مليون فلسطيني، وليس 500 ألف كما ادعت إدارة ترامب.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية قلصت المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني بواقع 200 مليون دولار.