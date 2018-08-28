بعد اتصال ابن سلمان... عمران خان يوجه رسالة إلى السعودية

استقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمس الاثنين، في مكتبه بإسلام آباد السفير السعودي لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

ورحب رئيس الوزراء الباكستاني بالسفير المالكي، مؤكداً اهتمام بلاده بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية، وأنها حريصة على تعزيز وتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب تلبي تطلعات البلدين، وذلك وفقا لصحيفة "ديلي باكستان".

© REUTERS / REUTERS TV بعد اتصال الملك سلمان... عمران خان يختار السعودية وإيران في أول زيارة رسمية

وعد عمران خان المملكة الصديق الذي تثق به باكستان، مشيراً إلى وقوفها الدائم مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة.

من جانبه، نقل السفير المالكي تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى رئيس الوزراء الباكستاني. وقال: "إن قيادة المملكة تولي اهتماما كبيرا للعلاقات مع باكستان، وتسعى دائما إلى الوقوف معها ومساعدتها ودعم اقتصادها واستقرارها لتكون دولة ناجحة ومزدهرة".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى، الثلاثاء الماضي، اتصالا هاتفيا، برئيس الوزراء الباكستاني المنتخب عمران خان. وهنأ ابن سلمان، عمران خان، بمناسبة انتخابه للمنصب الجديد، فيما عبر رئيس الوزراء الباكستاني، عن شكره لولي العهد السعودي على تهنئته، مؤكدا حرصه على تطوير العلاقات بين المملكة وباكستان في مختلف الجوانب.

واختار عمران خان زيارة السعودية وإيران كأول بلدين يقوم بزيارتهما رسميا بعد فوز حزبه "حركة الإنصاف"، في انتخابات المجلس الوطني.

وأدى زعيم "حركة الإنصاف" الباكستانية وأسطورة الكريكيت السابق، يوم السبت، 18 أغسطس/أب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ22 لحكومة باكستان.وأعلنت الجمعية الوطنية الباكستانية، أمس الجمعة، انتخاب خان (65 عاما) رئيسا للحكومة. وصوت 176 نائبا في الجمعية الوطنية المكونة من 272 مقعدا لصالح خان، مقابل 96 صوتا حصل عليها منافسه زعيم "الرابطة الإسلامية" شهباز شريف وهو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف.