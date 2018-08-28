تبريز تستضيف القمة الإيرانية الروسية التركية حول سوريا

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء 28 أغسطس/ آب، أن القمة الروسية التركية الإيرانية المرتقبة حول سوريا، ستعقد في مدينة تبريز يوم 7 سبتمبر/ أيلول المقبل.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الثلاثاء 28 أغسطس/ آب، عن محافظ أذربايجان الشرقية، مجيد خدا بخش، قوله إن "تبريز ستستضيف القمة الإيرانية الروسية التركية الثالثة حول سوريا يوم 7 سبتمبر".

وأضاف: "القمة الثلاثية ستتناول التطورات الجارية في سوريا وتنعقد في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل".

وتابع أن "الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان سيشاركان في القمة الثلاثية في نسختها الثالثة، بضيافة الرئيس حسن روحاني في مدينة تبريز، التي سميت عاصمة السياحة في العالم الإسلامي خلال عام 2018".