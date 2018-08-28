المفوضية الأوروبية: بروكسل مستعدة للرد فورا على أي تحركات أمريكية

أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، دانيال روزاريو، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد فورا، إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما إضافية على السلع التابعة للدول الأعضاء.

بروكسل — سبوتنيك. وقال روزاريو في مؤتمر صحفي: "إذا فرضت الولايات المتحدة أي رسوم إضافية على السلع الأوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بسرعة"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعملان الآن نحو "شراكة اقتصادية أكثر تعاونا " في إطار اتفاقيات تموز/يوليو للمفوضية الأوروبية والولايات المتحدة.

© AFP 2018 / Tobias SCHWARZ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يبحثون التطورات في الشرق الأوسط

وأوضح رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفقا، في تموز/يوليو، على الامتناع عن فرض رسوم جديدة طوال فترة المفاوضات التجارية.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قد قررا، في وقت سابق من الشهر الماضي، إنشاء مجموعة عمل تنفيذية من " المستشارين المقربين" من القيادتين — رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتعزيز الاتفاقات التجارية التي تم التوصل إليها".

وتتعلق الاتفاقات بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة، والرسوم على المنتجات الصناعية غير الآلية، وتجارة الخدمات، والمستحضرات الصيدلانية، والمنتجات الكيميائية والطبية، وفول الصويا، وإصلاحات منظمة التجارة العالمية.

وكان مصدر مطلع في الاتحاد الأوروبي أعلن، أنه على الرغم من اتفاق رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على العمل باتجاه تصفير الرسوم الجمركية، فإن الاتحاد الأوروبي سيبقي على التدابير المضادة ما دامت الرسوم الأميركية على الصلب والألمنيوم قائمة.