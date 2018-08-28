أنقرة: تركيا مصممة على السير في طريق العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء 28 أغسطس/ آب، أنها مصممة على السير في طريق العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

أنطاكيا-سبوتنيك وقال متحدث الخارجية التركية، حامي أكصوي، ‎إن بلاده تهدف للوصول إلى اتحاد أوروبي أقوى يضم تركيا ويستند إلى القيم المشتركة.

كما انتقد المتحدث تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي قال فيها إن تركيا معادية لأوروبا، مؤكدا أنه ليس صحيحا.

وقال أكصوي، في بيان له، إن "تصريحات الرئيس الفرنسي حول بلدنا وعملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مؤسفة للغاية"، مضيفا "تصريحات ماكرون تظهر أنه بعيد كل البعد عن فهم الحقائق في تركيا".

وأضاف أكصوي "القول إن تركيا معادية لأوروبا ليس صحيحا"، مواصلا "على الرغم من الشعبوية والانفصالية، إلا أننا نهدف للوصول إلى اتحاد أوروبي أقوى، يضم تركيا ويستند إلى القيم المشتركة التي نتقاسمها".