قناة عبرية: إسرائيل ستواصل وقف الطموح الإيراني في سوريا

كتبت القناة العبرية "كان"، اليوم الثلاثاء، على لسان مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى أن إسرائيل ستواصل الضغط على النظام الإيراني، وستستمر في عملها القاضي بوقف المحاولات الإيرانية الخاصة بنقل قوات عسكرية وسلاح إلى سوريا.
גורם מדיני בכיר משיב לאיומי איראן: "ישראל תמשיך במאמץ להפעיל לחץ על המשטר באיראן — נשיא איראן צוטט שאמר שרבים בעם איבדו אמון בעתידה של איראן בגלל הסנקציות הכלכליות. צה"ל ימשיך לפעול במלוא הנחישות נגד הניסיונות של איראן להעביר כוחות צבאיים ומערכות נשק לסוריה" @gilicohen10— כאן חדשות (@kann_news) August 28, 2018
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