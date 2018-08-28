قناة عبرية: إسرائيل ستواصل وقف الطموح الإيراني في سوريا

قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى إن إسرائيل ستواصل العمل على وقف الطموح الإيراني في سوريا، رغم الاتفاق الجديد بين سوريا وإيران.

كتبت القناة العبرية "كان"، اليوم الثلاثاء، على لسان مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى أن إسرائيل ستواصل الضغط على النظام الإيراني، وستستمر في عملها القاضي بوقف المحاولات الإيرانية الخاصة بنقل قوات عسكرية وسلاح إلى سوريا.

في الإطار نفسه، جدد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد آردان، تهديداته للرئيس السوري بشار الأسد، فيما يتعلق بالقوات الإيرانية في سوريا.

גורם מדיני בכיר משיב לאיומי איראן: "ישראל תמשיך במאמץ להפעיל לחץ על המשטר באיראן — נשיא איראן צוטט שאמר שרבים בעם איבדו אמון בעתידה של איראן בגלל הסנקציות הכלכליות. צה"ל ימשיך לפעול במלוא הנחישות נגד הניסיונות של איראן להעביר כוחות צבאיים ומערכות נשק לסוריה" @gilicohen10 — כאן חדשות (@kann_news) August 28, 2018

وهدد الوزير آردان، الرئيس السوري بشار الأسد ، بأنه إذا أبقى القوات الإيرانية في الأراضي السورية، فإنه سيدفع الثمن غاليا، وبأن الاتفاق المشترك الجديد بين إيران وسوريا هو صفقة لإبقاء القوات الإيرانية في سوريا، ما يعني إجبار إسرائيل على مواجهة سوريا.