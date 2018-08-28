الجيش الإيراني يدرب عسكريين من دول مختلفة

طهران — سبوتنيك. قال العميد حسين ولي وند رئيس معهد القيادة والأركان في الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن "المعهد يستضيف في دورته الجديدة 260 طالبا عسكريا من إيران وبعض الدول
وأوضح وند أن "هؤلاء العسكريين ينضمون إلى المعهد من دول الهند وباكستان وسلطنة عمان".
وتعتبر سلطنة عمان شريك إيران الاستراتيجي في المنطقة وفي سياق التنسيق العسكري المشترك بين إيران وسلطنة عمان قد عقد اجتماع للجنة الصداقة العسكرية المشتركة بين إيران وعمان في العاصمة طهران في شهر مايو/ أيار المنصرم بحضور كبار القادة العسكريين الإيرانيين والعمانيين، وقد تم التأكيد على تعاون عسكري إيراني — عماني يضمن أمن الملاحة في مضيق هرمز.
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