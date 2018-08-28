تركيا توجه انتقادات لاذعة إلى ماكرون

انتقد الناطق باسم الخارجية التركية حامي أكصوي تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي هاجم فيها أنقرة ووصف خلالها مشروع الرئيس التركي بأنه مناهض لأوروبا.

© REUTERS / Umit Bektas تركيا ترد على تصريحات ماكرون: عملية عفرين ليست بدافع الاحتلال

أنطاكيا — سبوتنيك . وقال أكصوي، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إن "تصريحات الرئيس الفرنسي حول بلدنا وعملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مؤسفة للغاية"، مضيفا "تصريحات ماكرون تظهر أنه بعيد كل البعد عن فهم الحقائق في تركيا".

وأضاف أكصوي "القول بأن تركيا معادية لأوروبا ليس صحيحا"، مواصلا "على الرغم من الشعبوية والانفصالية، إلا أننا نهدف للوصول إلى اتحاد أوروبي أقوى، يضم تركيا ويستند إلى القيم المشتركة التي نتقاسمها".

كما أكد الناطق باسم الخارجية التركية عزم بلاده الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وقال "تركيا مصممة على السير في طريق العضوية الكاملة للاتحاد الأوروبي".

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجه انتقادات حادة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قال خلال خطابه السنوي أمام السفراء الفرنسيين في قصر الإليزيه إن "فرنسا لن تواصل التفاوض على انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بسبب مشروعها المناهض لأوروبا الذي يتبناه رجب طيب أردوغان".