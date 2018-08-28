العاشرة العبرية: التحالف الإيراني السوري لم يعد قويا

قالت القناة العاشرة العبرية إنه رغم الاتفاق العسكري الجديد بين إيران وسوريا، فإن المستقبل المشترك بين الطرفين ليس واضحا، إذ لم يعد الود بينهما قويا كما سبق.

أوردت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء أمس الاثنين، أن الطرفين، الإيراني والسوري وقعا أمس الاثنين على اتفاق مشترك جديد بينهما، لكن الود بينهما لم يعد قائما كما سبق في الماضي، والفكر الأيديولوجي بينهما لم يعد في ذروته.

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وأشارت القناة العبرية إلى أن روسيا ليست معنية بتوسيع القوات الإيرانية في سوريا ، بل بإبعاد الميليشيات "الشيعية" العاملة في سوريا.

وفي السياق نفسه، قال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى إن إسرائيل ستواصل العمل على وقف الطموح الإيراني في سوريا، رغم الاتفاق الجديد بين سوريا وإيران.