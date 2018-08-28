بالفيديو... نهاية مأساوية لشابة بسبب رخصة قيادة

كانت الفتاة أنجيليكا، البالغة من العمر 18 عاما، على موعد مع الموت دهسا، بعدما علقت سيارتها على معبر للسكك الحديدية في بولندا.

ووقعت المأساة، بينما كانت أنجيليكا تؤدي الاختبار برفقة مدرب للحصول على رخصة قيادة، حيث علقت سيارتها على معبر سكة الحديد ليصطدم قطار مسرع بالسيارة على نحو مأساوي ويجرفها لمسافات بعيدة.

وتمكن مدرب القيادة البالغ من العمر 68 من القفز في اللحظة المناسبة، بينما بقيت الفتاة داخل السيارة لتلاقي مصير الموت. بحسب موقع "ديلي ستار".

وقال شهود عيان، أن قطارا دهس سيارة، أثناء عبورها خط السكة الحديدية، وأكدوا أن السيارة كانت تعبر للناحية الأخرى، لحظة عبور القطار بسرعته، ما أدى لاصطدامه بها وجرها معه لمسافة كبيرة.