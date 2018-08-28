وزير الدفاع الأمريكي: أجرينا اتصالات فعالة مع روسيا مؤخرا بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم الثلاثاء، إن الويات المتحدة الأمريكية أجرت اتصالات فعالة مؤخرا مع روسيا، بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا.