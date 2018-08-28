ماتيس: الهدف أن يختار الشعب السوري حكومة جديدة لا يقودها الأسد

قال وزير الدفاع الأمريكي جيميس ماتييس، اليوم الثلاثاء، إنه لا يجب أن يكون للرئيس السوري بشار الأسد مستقبلا في أي حل مقبل للأزمة القائمة في سوريا، مشيرا إلى أن الهدف هو أن يختار الشعب السوري حكومة جديدة لا يقودها الأسد.

القاهرة، — سبوتنيك. وقال ماتيس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي جوزيف ماتيس، "ما يحدث في سوريا حرب أهلية، وهناك عملية مفاوضات ومحادثات في جنيف، ولا ينبغي أن يكون للأسد مستقبل في أي حل سوري قادم".



© REUTERS / Jonathan Ernst ماتيس: أمريكا لا تسعى لتغيير النظام الإيراني أو لانهياره

وبالنسبة لليمن قال الوزير الأمريكي، "نراجع على الدوام الدعم للتحالف في اليمن ".

وتابع "هدف أمريكا هو خفض الخسائر المدنية إلى الحد الأدنى، ونقل الصراع اليمني إلى المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في أقرب وقت".

وأضاف ماتيس، "لدى روسيا قدرة كبيرة وتأثير كبير في سوريا، وعليها مطالبة إيران بالخروج من هناك، فماذا يفعل الإيرانيون في سوريا"، موضحا "نطلب من روسيا القيام بالعمل الصحيح في سوريا، ونعرف أن التحدي كبير".

وأضاف ماتيس "الدعم الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية في اليمن ليس مطلقا".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.